2024-01-26T18:10:12+03:00
2024-01-26T18:10:12+03:00
2024-01-26T18:10:12+03:00
2024
https://1prime.ru/development/20240126/842903057.html
Росстат сообщил о росте ввода жилья в России в 2023 году
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Ввод жилья в России в России в 2023 году вырос почти на восемь процентов по сравнению предыдущим годом, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В декабре в стране сдали 17,2... ПРАЙМ, 26.01.2024
бизнес, новости, недвижимость, россия, росстат, ввод жилья
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Ввод жилья в России в России в 2023 году вырос почти на восемь процентов по сравнению предыдущим годом, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В декабре в стране сдали 17,2 миллиона квадратных метров жилья, превысив показатели декабря 2022 года на 82%. Общий объем введенного в эксплуатацию жилья достиг 110,4 миллиона квадратных метров.
В том числе, по данным ведомства, за год населением построено почти 58,7 миллиона квадратных метров — 53% общего объема введенных площадей. В сравнении с 2022 годом рост показатель вырос почти на 3%. В декабре населением построено 6,4 миллиона "квадратов" — прирост в пять раз.
Среди регионов наибольшие объемы ввода жилья в 2023 году продемонстрировали Московская область (12,5 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (7,6 миллиона квадратных метров), Москва (7,3 миллиона квадратных метров), сообщается в материалах Росстата.