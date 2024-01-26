МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Ввод жилья в России в России в 2023 году вырос почти на восемь процентов по сравнению предыдущим годом, свидетельствуют оперативные данные Росстата. Россиянам предложили переехать из их квартир в арендное жилье

В декабре в стране сдали 17,2 миллиона квадратных метров жилья, превысив показатели декабря 2022 года на 82%. Общий объем введенного в эксплуатацию жилья достиг 110,4 миллиона квадратных метров.

В том числе, по данным ведомства, за год населением построено почти 58,7 миллиона квадратных метров — 53% общего объема введенных площадей. В сравнении с 2022 годом рост показатель вырос почти на 3%. В декабре населением построено 6,4 миллиона "квадратов" — прирост в пять раз.

Среди регионов наибольшие объемы ввода жилья в 2023 году продемонстрировали Московская область (12,5 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (7,6 миллиона квадратных метров), Москва (7,3 миллиона квадратных метров), сообщается в материалах Росстата.