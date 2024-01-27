МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Сдача недвижимости в аренду в туристических странах Азии, таких как Таиланд и Индонезия, может оказаться вдвое выгоднее европейских курортов наподобие Кипра, Греции и Испании: они обеспечивают доход до 12-15% годовых против 4,5–7,5%, рассказал РИА Новости директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерий Тумин. Стала известна самая популярная у российских туристов страна

"Динамика доходности арендной недвижимости в разных странах в последние годы показывает значительные колебания. В Таиланде показатель находится в диапазоне 7–12% годовых, что является одним из самых высоких показателей среди представленных стран. На Бали (Индонезия) доходность может достигать 9–15% годовых, что способствует росту инвестиций наших сограждан в данный регион", — отмечает Тумин.

В то же время при принятии решения необходимо учитывать дополнительные риски, связанные с особенностями законодательства и ограничениями для иностранных инвесторов, предостерегает эксперт. "Европейские направления Кипр, Греция и Испания показывают более консервативные показатели доходности, составляющие 4,5–7,5% годовых соответственно. Эти европейские направления продолжают привлекать российских инвесторов, несмотря на имеющиеся ограничения", — добавляет он.

В Турции доходность колеблется от 5% до 12% годовых, однако с учетом высоких темпов инфляции основными факторами при выборе данной страны является не столько текущая доходность, сколько доступность региона, продолжает эксперт. А в Дубае, по его словам, показатель доходности составляет 6–9% годовых, что весьма привлекательно с учетом дополнительных преимуществ в виде беспроцентных рассрочек от застройщиков, оформления резидентства и низкого налогообложения.

При выборе страны для инвестирования в недвижимость важно учитывать не только потенциальную доходность, но и стабильность экономической ситуации, риски введения новых санкций или изменения законодательства, возможности получения резидентской визы, а также динамику валютных курсов, советует Тумин. Как показывает опыт последних лет, внешние шоки и изменения в геополитической обстановке могут существенно повлиять на доходность и риски инвестирования в зарубежную недвижимость для россиян, заключил он.