МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Порядка 34% россиян считают идеальной квартиру площадью от 80 до 100 "квадратов", сообщило издание "Лента.ру" со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co. В Банке России дали прогноз по ценам на жилье

Вышеупомянутое исследование показало, о какой жилплощади мечтают россияне.

Кроме того, согласно исследованию, для 31% респондентов достаточно квартиры площадью 50-70 квадратных метров.

Также исследование показало, что 34% россиян готовы потратить от двух до пяти миллионов рублей на прибретение квартиры мечты, в то время как 29% респондентов готовы к расходам в пределах 15 миллионов рублей.

Отмечается, что 22% участников исследования ограничили бы свой выбор жильем в центре города, 19% предпочли бы поискать рядом с парком, а 37% хотели бы жить в малоэтажных домах. Кроме того, а 27% опроешнных россиян хотели быть частный дом с участком.

Помимо всего прочего, респонденты отмечали важным расположение дома. Так, по мнению респондентов, вблизи дома мечты должны располагаться прогулочные и лыжные маршруты. 24% учатсников исследования хотели бы проживать в районе с велодорожками, а 15% — с беговыми. Также 69% россиян отметили необходимость участков для выгула животных.