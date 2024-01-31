МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Сочи обеспечил Кубани первенство по недоступности жилья для местных жителей, пишет РБК со ссылкой на расчеты аналитиков платформы bnMAP.pro. Аналитики раскрыли, о какой квартире мечтают россияне

Отмечается, что стоимость квадратного метра на кубанском первичном рынке в среднем составила 406,5 тысячи рублей, что приравнивается к 7,19 средних зарплат (по данным Росстата показатель по Краснодарскому краю составил 56,5 тысячи рублей).

"Средняя стоимость 1 кв. м новостроек в Москве выше — 537,8 тыс. руб. Но благодаря более высокому уровню зарплат (134 тыс. руб.) накопить на "квадрат" первичного жилья в столице можно за четыре месяца", — пишет издание.

Аналитики уточнили, что первенство Кубани обеспечил Сочи, где цены на квадрат жилья превысили показатель в Москве — 628,2 тысячи рублей.

Ранее эксперт рынка недвижимости Санкт-Петербурга и основатель агентства недвижимости "Прайд Групп" Алексей Бондарев сообщал, что рынку жилья в России грозит крах. По его мнению, обрушение произойдет, если банки продолжат перекладывать комиссии на застройщиков-партнеров.

Ранее Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ ввели комиссии для застройщиков по программам льготных ипотек. В этих условиях девелоперы повышают цены на жилье, либо отказываются от работы с некоторыми банками.