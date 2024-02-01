Эксперты ждут начала снижения цен на жилье в России уже этой весной
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Спрос на жилье в России в январе падает из-за ужесточения условий ипотечного кредитования, хотя цены все еще растут, рассказали РИА Недвижимость эксперты. Весной, когда продавцы смирятся с новыми реалиями рынка, стоимость вторичного жилья пойдет вниз и может упасть в 2024 году на 10%, но цены на новостройки из-за высокой себестоимости строительства снижаться не будут, считают они.
ПОЛОЖЕНИЕ ОСЛОЖНИЛОСЬ
В конце прошлого года были ужесточены условия по льготной ипотеке на новостройки. Первоначальный взнос по программе под 8% годовых вырос до 30 с 20%, а максимальная сумма кредита стала единой по всей стране – 6 миллионов рублей. Также была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках этой и ряда других льготных программ.
Кроме того, крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк — внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой, установив комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.
Средние ставки по рыночным программам ипотечного кредитования в 20 крупнейших банках России в январе, по данным "Дом.РФ", составляют 16,7% на жилье в новостройках и 16,9% на вторичку.
СПРОС ПАДАЕТ
"В конце прошлого года Банк России взял курс на охлаждение российского рынка жилья через повышение первоначального взноса, ограничение максимальной суммы кредита и перекладывание на застройщиков субсидирования процентной ставки. Это привело рынок в состояние лихорадки из-за спора между застройщиками и банками, в результате чего пострадали потребители, которые начали отказываться от покупки жилья", — обрисовал сложившуюся ситуацию директор направления новостроек в "Инком-Недвижимости" Валерий Кочетков.
Уже в январе по сравнению с показателями прошлого года покупательский спрос на жилье в новостройках по России снизился в среднем на 20%, привели данные в пресс-службе агентства недвижимости Homeapp. В Москве потенциальный спрос на новостройки оказался на 16% меньше относительно января прошлого года, добавил Кочетков.
На вторичном же рынке, по словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергея Еремкина, негативная динамика еще более ярко выраженная — активность покупателей упала на 26% в годовом выражении.
Снижение спроса в этом сегменте началось раньше, чем на рынке новостроек – еще с сентября продажи пошли на спад на фоне заградительно дорогой ипотеки, привел свои наблюдения руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. И даже в традиционно урожайном декабре, по его словам, спрос на вторичке был нисходящим.
"В январе же еще большее количество покупателей в этом сегменте поставили решение своего жилищного вопроса на паузу и ожидают изменений — снижения ключевой ставки Банка России и, следовательно, более комфортных ставок по ипотеке, ну или резкого падения цен", — объяснила исполнительный директор "НДВ Супермаркет недвижимости" Татьяна Подкидышева.
Подавляющее число покупок на вторичном рынке сейчас приходится на альтернативные сделки, добавила руководитель департамента городской недвижимости НДВ Елена Мищенко. Приобретение недвижимости с привлечением ипотечных средств из-за слишком высоких ипотечных ставок и ежемесячного платежа, который часто достигает 200-300 тысяч рублей, теперь происходит лишь в единичных случаях.
ПОКА ДЕРЖАТСЯ
Тем не менее, несмотря на явные признаки кризиса на российском рынке жилья, цены пока не снижаются как на новостройки, так и на вторичку.
На первичном рынке стоимость жилья зависит даже не столько от спроса, сколько в значительной степени от себестоимости строительства, а она пока не снижается, следовательно, и цены не идут вниз, объяснил Кочетков.
По данным "Мира квартир", новостройки в среднем по стране подорожали за последний год на 18,2% — до 129,8 рубля за квадратный метр. Стоимость квартиры при этом увеличилась на 18,6% — до 6,9 миллиона рублей. В Москве цена новостроек прибавила за год 11%, достигнув 349 тысяч рублей за квадратный метр, в Московской области они подорожали на 9,7% — до 188 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — на 5%, до 237,5 тысяч рублей, Сочи — на 10,7%, до 355 тысяч рублей.
С ценами на новостройки сейчас есть дополнительный нюанс, добавил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. По его словам, покупатели, уже имеющие на руках одобрения от банков, которые ввели комиссию для застройщиков, стали сталкиваться с предложением ее оплатить, то есть цена квартиры значимо (на 5,5-7%) увеличивается. А у ряда застройщиков и вовсе вместо цены квартиры вновь появилось ценовое меню, когда стоимость лота фактически зависит от банка-кредитора, рассказал он.
Что же касается цен на вторичное жилье, то, по данным "Мира квартир", темпы роста здесь были более скромными — в среднем по стране общая цена квартиры увеличилась за год на 15,9% — до 5,96 миллиона рублей, квадратный метр подорожал на 14,8% — до 110,5 тысяч рублей. Вторичка подорожала везде, кроме Сочи (–2,9%, 253,2 тысячи рублей за квадратный метр). В Москве "квадрат" прибавил 7,6% (328,4 тысячи рублей), Подмосковье — 4,8% (150,2 тысячи рублей), Петербурге — 3,2%, (195,8 тысячи рублей).
Повышение цен на жилье во вторичном сегменте обусловлено даже не увеличением цен собственниками, а вымыванием с рынка наиболее ликвидных и дешевых квартир, объяснила Мищенко.
ДОЛЖНЫ СНИЗИТЬСЯ
Несмотря на то, что пока цены на жилье в России не снижается, рынку все же придется отреагировать на новые реалии – правда снижения стоимости стоит ждать лишь на вторичном рынке, считают эксперты.
"В этом сегменте сползание цен, скорее всего, начнется весной. Пока участники рынка находятся в растерянности, чтобы свыкнуться с новой реальностью, продавцам-частникам обычно нужно время, но высокие ипотечные ставки неизбежно приведут к дальнейшему снижению спроса, что, в свою очередь, будет давить на стоимость жилья: продавцам придется пересмотреть ценники, чтобы хоть что-то продать", — отметил Репченко.
В результате квартиры на вторичке, по его словам, за ближайший год могут подешеветь на 10% и более.
Но новостройки из-за высокой себестоимости строительства в 2024 году не подешевеют больше чем на 5-7% и лишь в некоторых сегментах, уверен Кочетков. А если застройщики не договорятся с банками по субсидированию ставки, то цены и вовсе вырастут на 10-15%, предупредил он.
https://1prime.ru/development/20240201/842952861.html