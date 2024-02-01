МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Спрос на жилье в России в январе падает из-за ужесточения условий ипотечного кредитования, хотя цены все еще растут, рассказали РИА Недвижимость эксперты. Весной, когда продавцы смирятся с новыми реалиями рынка, стоимость вторичного жилья пойдет вниз и может упасть в 2024 году на 10%, но цены на новостройки из-за высокой себестоимости строительства снижаться не будут, считают они. Назван регион, где жилье купить труднее, чем в Москве

ПОЛОЖЕНИЕ ОСЛОЖНИЛОСЬ

В конце прошлого года были ужесточены условия по льготной ипотеке на новостройки. Первоначальный взнос по программе под 8% годовых вырос до 30 с 20%, а максимальная сумма кредита стала единой по всей стране – 6 миллионов рублей. Также была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках этой и ряда других льготных программ.

Кроме того, крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк — внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой, установив комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.

Средние ставки по рыночным программам ипотечного кредитования в 20 крупнейших банках России в январе, по данным "Дом.РФ", составляют 16,7% на жилье в новостройках и 16,9% на вторичку.

СПРОС ПАДАЕТ

"В конце прошлого года Банк России взял курс на охлаждение российского рынка жилья через повышение первоначального взноса, ограничение максимальной суммы кредита и перекладывание на застройщиков субсидирования процентной ставки. Это привело рынок в состояние лихорадки из-за спора между застройщиками и банками, в результате чего пострадали потребители, которые начали отказываться от покупки жилья", — обрисовал сложившуюся ситуацию директор направления новостроек в "Инком-Недвижимости" Валерий Кочетков. Аналитики раскрыли, о какой квартире мечтают россияне

Уже в январе по сравнению с показателями прошлого года покупательский спрос на жилье в новостройках по России снизился в среднем на 20%, привели данные в пресс-службе агентства недвижимости Homeapp. В Москве потенциальный спрос на новостройки оказался на 16% меньше относительно января прошлого года, добавил Кочетков.

На вторичном же рынке, по словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергея Еремкина, негативная динамика еще более ярко выраженная — активность покупателей упала на 26% в годовом выражении.

Снижение спроса в этом сегменте началось раньше, чем на рынке новостроек – еще с сентября продажи пошли на спад на фоне заградительно дорогой ипотеки, привел свои наблюдения руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. И даже в традиционно урожайном декабре, по его словам, спрос на вторичке был нисходящим.

"В январе же еще большее количество покупателей в этом сегменте поставили решение своего жилищного вопроса на паузу и ожидают изменений — снижения ключевой ставки Банка России и, следовательно, более комфортных ставок по ипотеке, ну или резкого падения цен", — объяснила исполнительный директор "НДВ Супермаркет недвижимости" Татьяна Подкидышева.

Подавляющее число покупок на вторичном рынке сейчас приходится на альтернативные сделки, добавила руководитель департамента городской недвижимости НДВ Елена Мищенко. Приобретение недвижимости с привлечением ипотечных средств из-за слишком высоких ипотечных ставок и ежемесячного платежа, который часто достигает 200-300 тысяч рублей, теперь происходит лишь в единичных случаях.

ПОКА ДЕРЖАТСЯ

Тем не менее, несмотря на явные признаки кризиса на российском рынке жилья, цены пока не снижаются как на новостройки, так и на вторичку. Риелторы назвали города-миллионники с наименьшим спросом на "однушки"

На первичном рынке стоимость жилья зависит даже не столько от спроса, сколько в значительной степени от себестоимости строительства, а она пока не снижается, следовательно, и цены не идут вниз, объяснил Кочетков.

По данным "Мира квартир", новостройки в среднем по стране подорожали за последний год на 18,2% — до 129,8 рубля за квадратный метр. Стоимость квартиры при этом увеличилась на 18,6% — до 6,9 миллиона рублей. В Москве цена новостроек прибавила за год 11%, достигнув 349 тысяч рублей за квадратный метр, в Московской области они подорожали на 9,7% — до 188 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — на 5%, до 237,5 тысяч рублей, Сочи — на 10,7%, до 355 тысяч рублей.

С ценами на новостройки сейчас есть дополнительный нюанс, добавил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. По его словам, покупатели, уже имеющие на руках одобрения от банков, которые ввели комиссию для застройщиков, стали сталкиваться с предложением ее оплатить, то есть цена квартиры значимо (на 5,5-7%) увеличивается. А у ряда застройщиков и вовсе вместо цены квартиры вновь появилось ценовое меню, когда стоимость лота фактически зависит от банка-кредитора, рассказал он.

Что же касается цен на вторичное жилье, то, по данным "Мира квартир", темпы роста здесь были более скромными — в среднем по стране общая цена квартиры увеличилась за год на 15,9% — до 5,96 миллиона рублей, квадратный метр подорожал на 14,8% — до 110,5 тысяч рублей. Вторичка подорожала везде, кроме Сочи (–2,9%, 253,2 тысячи рублей за квадратный метр). В Москве "квадрат" прибавил 7,6% (328,4 тысячи рублей), Подмосковье — 4,8% (150,2 тысячи рублей), Петербурге — 3,2%, (195,8 тысячи рублей).

Повышение цен на жилье во вторичном сегменте обусловлено даже не увеличением цен собственниками, а вымыванием с рынка наиболее ликвидных и дешевых квартир, объяснила Мищенко.

ДОЛЖНЫ СНИЗИТЬСЯ

Несмотря на то, что пока цены на жилье в России не снижается, рынку все же придется отреагировать на новые реалии – правда снижения стоимости стоит ждать лишь на вторичном рынке, считают эксперты. Долги россиян по ипотеке впервые превысили 18 триллионов рублей

"В этом сегменте сползание цен, скорее всего, начнется весной. Пока участники рынка находятся в растерянности, чтобы свыкнуться с новой реальностью, продавцам-частникам обычно нужно время, но высокие ипотечные ставки неизбежно приведут к дальнейшему снижению спроса, что, в свою очередь, будет давить на стоимость жилья: продавцам придется пересмотреть ценники, чтобы хоть что-то продать", — отметил Репченко.

В результате квартиры на вторичке, по его словам, за ближайший год могут подешеветь на 10% и более.

Но новостройки из-за высокой себестоимости строительства в 2024 году не подешевеют больше чем на 5-7% и лишь в некоторых сегментах, уверен Кочетков. А если застройщики не договорятся с банками по субсидированию ставки, то цены и вовсе вырастут на 10-15%, предупредил он.