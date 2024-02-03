МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость аренды квартиры к весне может возрасти, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные аналитиков. Аналитики раскрыли, о какой квартире мечтают россияне

"Зимой арендные ставки обычно не меняются, если не происходит чего-то экстраординарного, а к весне можно ожидать умеренного роста", — отмечает издание.

В 2023 году срок сдачи квартиры существенно сократился, особенно в крупных городах. В Москве квартиру можно сдать в аренду за 26 дней, в Санкт-Петербурге — за 27 дней, в других крупных городах — за полтора месяца.

Снять студию в крупном городе стало дороже, чем однокомнатную квартиру. В среднем по стране аренда студии стоит 34 тысяч рублей в месяц, а однокомнатная квартира — 31 тысяч. Вероятно, это объясняется тем, что студии находятся преимущественно в относительно новых домах — раньше такого типа квартир не строилось.

Доходность аренды также возросла и вернулась к значениям 2021 года: арендодатель может получать 5-7% от стоимости жилья в год, не учитывая долгосрочный прирост стоимости недвижимости.

Отмечается, что рынок арендного жилья остается достаточно активным и продолжает развиваться из-за подорожавшей ипотеки (вырос размер первоначального взноса и размер среднего платежа по кредиту). Все это способствует тому, что часть россиян откладывают приобретение собственного жилья, выбирая аренду. Другой причиной ожидаемого роста — увеличение числа возвращающихся из-за границы граждан.

Спрос на арендное жилье в России будет оставаться на высоком уровне, пока ставки по ипотеке не станут комфортными, отмечают аналитики издания.