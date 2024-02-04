МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство России продолжит поддерживать льготную ипотеку на Дальнем Востоке и в новых регионах, там есть большой спрос, заявил в ходе пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин призвал подумать о льготной ипотеке в европейской части России

"Сейчас у нас есть задача — определиться с ипотекой, как она будет дальше работать. Мы точно видим уже, президент сказал, что будет семейная (ипотека). Мы будем поддерживать ипотеку на Дальнем Востоке, ипотеку в новых регионах", — сказал он.

Хуснуллин отметил, что льготная ипотека дала дополнительный спрос на жилье, что повлияло на рост жилищного строительства. В частности, большой спрос на жилье уже отмечается на территории новых субъектов, добавил он.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что власти в течение трех месяцев будут наблюдать за ситуацией на ипотечном рынке страны, после чего планируется подготовить для правительства новые предложения.

По его словам, поддержка в части ипотеки должна быть более адресной и социальной. Поэтому, отметил он, для льготной ипотеки справедливо, что льгота выдаётся единожды, а для семейной таких ограничений нет. Также было принято согласованное с Центробанком решение о повышении первоначального взноса, чтобы развитие рынка было более сбалансированным.

"Мы сейчас посмотрим, что произойдёт с ипотекой за ближайшие два-три месяца. Пока видим достаточно серьёзное снижение. Но при этом хочу отметить, что за январь уровень выдачи ипотеки все равно выше января 2023 года. Поэтому смотрим, мониторим три месяца, и по итогам ещё раз с Центробанком и Минфином внесём предложения на правительство, а потом доложим президенту", — сказал Хуснуллин.