МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. На данный момент рано выпускать льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал об увеличении числа банков в новых регионах

"Что касается вопроса по вторичной ипотеке, с чем мы столкнулись на новых территориях — очень сильно растет цена на недвижимость, люди возвращаются, потребность есть, стоимость недвижимости растет", — отметил Хуснуллин журналистам.

Он добавил, что если в текущее время поддержка вторичного рынка может повлечь за собой еще больший рост стоимости недвижимости

"Поэтому сегодня мы посчитали, что пока преждевременно распространять, потому что на первичном рынке ипотеку доработаем до конца года, если будет необходимость, внесем предложения президенту в том числе распространить на вторичный рынок", — пояснил вице-премьер.

На сегодняшний день программа льготной ипотеки под два процента в новых регионах распространяется только на первичный рынок жилья.