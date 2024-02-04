2024-02-04T14:55:00+03:00
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Хуснуллин высказался о льготной ипотеке на "вторичку" в новых регионах
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На данный момент рано выпускать льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Что касается вопроса по вторичной ипотеке, с... ПРАЙМ, 04.02.2024
бизнес, новости, недвижимость, россия, ипотека, новые регионы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. На данный момент рано выпускать льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Что касается вопроса по вторичной ипотеке, с чем мы столкнулись на новых территориях — очень сильно растет цена на недвижимость, люди возвращаются, потребность есть, стоимость недвижимости растет", — отметил Хуснуллин журналистам.
Он добавил, что если в текущее время поддержка вторичного рынка может повлечь за собой еще больший рост стоимости недвижимости
"Поэтому сегодня мы посчитали, что пока преждевременно распространять, потому что на первичном рынке ипотеку доработаем до конца года, если будет необходимость, внесем предложения президенту в том числе распространить на вторичный рынок", — пояснил вице-премьер.
На сегодняшний день программа льготной ипотеки под два процента в новых регионах распространяется только на первичный рынок жилья.