МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО

"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих: распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции… Срок — 1 марта 2024 года",— говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.