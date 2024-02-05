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Путин поручил предоставить ипотечные льготы участникам СВО
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Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля... ПРАЙМ, 05.02.2024
банки, финансы, бизнес, новости, недвижимость, россия, дальневосточная ипотека, арктическая ипотека, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих: распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции… Срок — 1 марта 2024 года",— говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.