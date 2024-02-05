МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта увеличить максимальный размер кредита по дальневосточной и арктической ипотеке до девяти миллионов рублей. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил предоставить ипотечные льготы участникам СВО

"Обеспечить в ходе реализации программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" увеличение до 9 миллионов рублей максимального размера жилищного (ипотечного) кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком, находящегося на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода), в случае если общая площадь такого жилого помещения превышает 60 квадратных метров", — говорится в поручении.

Ответственным за его выполнение назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Помимо этого, Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО, а также членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением боевых задач.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала действовать с декабря 2019 года, она распространяется на все 11 регионов Дальневосточного федерального округа. В ноябре прошлого года правительство России распространило ее действие на арктические регионы. Ставка по программе составляет от 2 процентов с учетом страхования жизни и здоровья. Арктическая ипотека предполагает приобретение жилья на сухопутной территории российской Арктики, куда входят Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотские автономные округа, Мурманская область, а также северные территории ряда других регионов.