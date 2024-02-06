МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Повышение цен на жилье недопустимо, Госдума планирует обсудить этот вопрос с Минстроем, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. В "Дом.РФ" сообщили о значительном сокращении доли льготной ипотеки

"Необходимо сделать всё, чтобы льготная ипотека повышала доступность жилья… Процентные ставки за счёт государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты бóльших размеров… Это недопустимо… Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем… Наша задача — обеспечить людей жильём, а не застройщиков — сверхдоходами", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что льготная ипотека должна иметь целевой характер и отражать приоритеты развития государства.

"Семейная (до 6%) — помогает семьям с детьми приобрести жильё, способствует улучшению демографической ситуации. Сельская (до 3%), дальневосточная, арктическая, а также ипотека в новых регионах (до 2%) обеспечивают развитие территорий", — сообщил Володин.

По решению президента ипотечные программы с господдержкой становятся более адресными, отметил спикер ГД.

Важное решение президента, опубликованное вчера, поможет нашим защитникам, солдатам и офицерам улучшить жилищные условия, на них теперь распространится действие дальневосточной и арктической ипотеки (до 2%), причем на всех участников СВО, а в случае гибели — на их семьи, также сообщил он.

По его словам, в Госдуме неоднократно обсуждали с правительством вопрос обязательного целеполагания и адресности льготных ипотечных программ, "считая недопустимыми ситуации, когда ради наживы кто-то брал по 10 ипотек, что в том числе привело к спекулятивному росту цен на квартиры в новостройках, а те, кто действительно нуждается, не смогли решить проблему улучшения жилищных условий".

Сегодня благодаря тому, что программы становятся более адресными, такие случаи должны уйти в прошлое, добавил Володин.