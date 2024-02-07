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В России упал спрос на загородную недвижимость
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За последние три месяца спрос на загородную недвижимость в России снизился на 25 процентов, пишет издание "Лента.ру" со ссылкой на данные экспертов "Авито Недвижимости". Согласно... ПРАЙМ, 07.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. За последние три месяца спрос на загородную недвижимость в России снизился на 25 процентов, пишет издание "Лента.ру" со ссылкой на данные экспертов "Авито Недвижимости".
Согласно данным экспертов, в конце IV квартала 2023 года спрос на дачи снизился на 45 процентов, на дома и коттеджи — на 21 процент, а на таунхаусы — на 17 процентов. Вологодская область является лидером по падению спроса с показателем в 42 процента.
Эксперты отметили, что снижение спроса обусловлено сезонным фактором, а также с ростом цен и ухудшением условий по ипотеке. В публикации отмечается, что в настоящее время Московская область отличается самой дорогой недвижимостью, цена которой достигает 9,9 миллиона рублей.
За ней следуют Дагестан и Ленинградская область с показателем в восемь миллионов рублей. Самую недорогую недвижимость можно найти в Кировской, Смоленской и Ульяновской областях, где стоимость составляет от 800 тысяч до 1,1 миллиона рублей, заключили в издании.