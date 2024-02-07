МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. За последние три месяца спрос на загородную недвижимость в России снизился на 25 процентов, пишет издание "Лента.ру" со ссылкой на данные экспертов "Авито Недвижимости". Названы туристические страны, где выгодно сдавать недвижимость в аренду

Согласно данным экспертов, в конце IV квартала 2023 года спрос на дачи снизился на 45 процентов, на дома и коттеджи — на 21 процент, а на таунхаусы — на 17 процентов. Вологодская область является лидером по падению спроса с показателем в 42 процента.

Эксперты отметили, что снижение спроса обусловлено сезонным фактором, а также с ростом цен и ухудшением условий по ипотеке. В публикации отмечается, что в настоящее время Московская область отличается самой дорогой недвижимостью, цена которой достигает 9,9 миллиона рублей.

За ней следуют Дагестан и Ленинградская область с показателем в восемь миллионов рублей. Самую недорогую недвижимость можно найти в Кировской, Смоленской и Ульяновской областях, где стоимость составляет от 800 тысяч до 1,1 миллиона рублей, заключили в издании.