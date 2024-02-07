МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Семейная ипотека востребована в России, ее следует продлить или даже сделать бессрочной, а также распространить на вторичное жилье, считают опрошенные РИА Новости кредитные организации. Эксперт призвал продлить семейную ипотеку на несколько лет

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство России готовится продлить действие льготной семейной ипотеки после 1 июля этого года. "Мы поддерживаем данную инициативу и уверены, что будут приняты правильные решения об условиях и сроках продления", — заявили в Сбербанке.

В банке УБРиР также выступают за продление мер программы, при этом указывают на необходимость более точного и адресного использования инструментов господдержки в целях помощи именно молодым семьям.

"Госпрограммы могут быть распространены в том числе и на операции со вторичным жильем – при условии, что в цепочке альтернативных сделок финальным звеном становится приобретение объекта у застройщика", — отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса банка Алина Буслова. Охладите желание: россиян предупредили о невыгодной покупке

В "Абсолют банке" и Совкомбанке считают, что программа должна стать бессрочной. "Важным изменением было бы расширение действия на семьи с одним несовершеннолетним ребенком независимо от даты его рождения", — отметила также глава департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко.

ПРОГРАММА ВОСТРЕБОВАНА

В банках рассказали также, что семейная ипотека занимает значительную долю в общем портфеле выдач жилищных кредитов.

Так, в "Сбере" на протяжении 2023 года доля семейной ипотеки в общем количестве выдач планомерно росла: с около 11% в начале года она достигла 27% к концу 2023-го. Однако после введения ограничений в условия программы (одна льготная ипотека в одни руки) доля снизилась до 22%.

"Мы видим снижение заявок в январе… Однако помимо влияния новых условий выдач по льготной ипотеке здесь проявился сезонный спад покупательской активности", — отметили в банке. ЦБ порекомендовал банкам наладить управление климатическими рисками

В ВТБ отметили, что на фоне общего снижения спроса заемщиков на жилищные кредиты программа "остается востребованной" и в 2024 году. По итогам января семейная ипотека заняла более 40% в общем объеме выдач банка.

В ПСБ в 2023 году объемы выдач кредитов в рамках программы увеличились на 20% по сравнению с 2022 годом. В текущем году спрос на семейную ипотеку также сохраняется на стабильно высоком уровне, рассказали в пресс-службе. В банке "Дом.РФ" отметили, что семейная ипотека – один из драйверов роста портфеля, на нее приходится около 40% оформленных сделок.