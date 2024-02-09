МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Директор по продажам группы компаний "Запстрой" Евгений Бескровный считает, что россиянам не следует ждать значительного подешевения новостроек. Его комментарий есть в распоряжении издания "Лента.ру". В Госдуме прокомментировали повышение цен на жилье

"Да, возможно, отдельные, не самые ликвидные объекты немного просядут в цене, но даже в них, я не думаю, мы увидим снижение цен более чем на 5-10 процентов. Что же касается ликвидных проектов в хороших локациях, то, считаю, что они сохранят свою стоимость, а при условии увеличения спроса со стороны клиентов стоимость в таких объектах продолжит свой активный рост", — сказал Бескровный.

Как пояснил эксперт, в условиях неопределенности на рынке спрос на первичное жилье растет. Он подчеркнул, что интерес оказывает влияние на рост цен на квартиры, поэтому снижения стоимости ждать не стоит.

Ранее Банк России отмечал, что распространение льготных ипотечных программ в стране привело к значительному росту цен на квартиры в новостройках. Кроме того, подчеркивал регулятор, разрыв между первичным и вторичным рынками жилья достиг 44 процентов.