МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Вывод на рынок жилищных проектов в январе 2024 года сократился на 27%, сообщается в материалах "Дом.РФ". В Анталье зафиксировали отток россиян из-за дорого жилья

"Застройщики в России ожидаемо замедлили выход новых проектов после рекордного объема запусков в конце прошлого года (6,5 миллиона квадратных метров в декабре 2023 года)", — поясняется в материалах госкомпании.

Согласно статистике компании, в январе 2024 года на рынок было выведено 2,3 миллиона квадратных метров жилья, это самый низкий показатель с января 2021 года, когда застройщики совокупно вывели на рынок 1,3 миллиона квадратных метров нового жилья.

Несмотря на снижение, общий портфель строящегося жилья сохраняется на высоком уровне — 105,1 миллиона квадратных метров (-0,9% к началу 2024 года).

В материалах указывается, что наибольший объем новых проектов жилья в январе вывели на рынок "Самолет" и ПИК — 141 и 138 тысяч квадратных метров соответственно. В общей сложности на эти компании приходится 12% всех новых площадей.

"Москва лидирует среди регионов по выходу новых проектов (390 тысяч квадратных метров за январь), а портфель строящегося жилья в столице удерживается на максимальном уровне (17 миллионов квадратных метров) с ноября прошлого года", — добавляется в материалах "Дом.РФ".