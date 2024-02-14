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В России зафиксировали падение спроса на вторичное жилье
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Спрос на покупку "вторичек" в крупных городах России в январе 2024 года опустился на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщили аналитики "Авито Недвижимости". "По... ПРАЙМ, 14.02.2024
бизнес, новости, недвижимость, россия, недвижимость, вторичное жилье
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Спрос на покупку "вторичек" в крупных городах России в январе 2024 года опустился на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщили аналитики "Авито Недвижимости".
"По сравнению с январем 2023 года спрос снизился на 29%, а цены выросли на 14% за объект и на 10% в пересчете на квадратные метры", — рассказал РИА Недвижимость эксперт.
Кроме того, он добавил, что спрос на вторичном рынке недвижимости за год снизился во всех 33 городах, которые приняли участие в исследовании "Авито Недвижимости". Так, сильнее всего интерес к квартирам в старом фонде уменьшился в Москве (на 43%), Челябинске (на 44%) и Саратове (на 42%). Кроме того, в Санкт-Петербурге интерес к покупке вторичного жилья уменьшился на 7%, Новосибирске — на 16%, Екатеринбурге — на 17%.
По словам эксперта Сергея Еремкина, подобная динамика обусловлена высокими процентами по ипотеке. В подобной ситуации граждане предпочитают аренду жилья или льготные программы по приобретению новостроек.