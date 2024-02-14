МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Спрос на покупку "вторичек" в крупных городах России в январе 2024 года опустился на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщили аналитики "Авито Недвижимости". В Госдуме прокомментировали повышение цен на жилье

"По сравнению с январем 2023 года спрос снизился на 29%, а цены выросли на 14% за объект и на 10% в пересчете на квадратные метры", — рассказал РИА Недвижимость эксперт.

Кроме того, он добавил, что спрос на вторичном рынке недвижимости за год снизился во всех 33 городах, которые приняли участие в исследовании "Авито Недвижимости". Так, сильнее всего интерес к квартирам в старом фонде уменьшился в Москве (на 43%), Челябинске (на 44%) и Саратове (на 42%). Кроме того, в Санкт-Петербурге интерес к покупке вторичного жилья уменьшился на 7%, Новосибирске — на 16%, Екатеринбурге — на 17%.

По словам эксперта Сергея Еремкина, подобная динамика обусловлена высокими процентами по ипотеке. В подобной ситуации граждане предпочитают аренду жилья или льготные программы по приобретению новостроек.