МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россияне стали массово продавать недвижимость в Финляндии, сообщает издание "Фонтанка". Финляндия продлит закрытие границ с Россией до апреля

Согласно данным газеты, на текущий момент предлагается более сотни лотов для покупки. Так, например, самым дешевым объектом на российском сайте объявлений стала 31-метровая однокомнатная квартира в Иматре за 700 тысяч рублей. Кроме того, предлагается приобрести двухкомнатный таунхаус площадью 52 "квадрата" за 775 тысяч рублей. Дом площадью 84 "квадрата" с участком в 12 соток, в 300 метрах от пляжа и в 15 минутах езды от границы продают за 1,5 миллиона рублей

Также продаются участки площадью 12 соток стоимостью 1,4 миллиона рублей. Однако отмечается, что в нынешних условиях возвести на нем дом кажется проблематичным. За 2,2 миллиона рублей можно купить трехкомнатную квартиру в Южной Карелии (область Финляндии на границе с Россией, часть исторической провинции Карелия — ред.).

Как пишет "Фонтанка", многие варианты предлагается оплатить дистанционно рублями, а некоторые можно обменять на квартиру в Санкт-Петербурге или зарегистрированный в России автомобиль. Некоторые продавцы отмечают, что продают собственность по цене в разы ниже рыночной.

Тем не менее, издание предупреждает, что в качестве "бонуса" к таким выгодным предложениям можно получить ипотеку, взятую прежним владельцем на 22 года. Кроме того, некоторые квартиры сдаются в аренду, и расторгнуть договор получится не раньше, чем через полгода.

Продавцы также предлагают целые архипелаги. Так, пять островов на озере Саймаа, один из которых занимает десять гектаров, россиянин оценил в один миллион евро.