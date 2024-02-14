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2024
https://1prime.ru/development/20240214/843070866.html
Ввод жилья в Москве упал в январе на 75 процентов
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Ввод жилья в Москве в январе 2024 года сократился по сравнению с январем прошлого года на 75% — до 246 тысяч квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. Ввод... ПРАЙМ, 14.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ввод жилья в Москве в январе 2024 года сократился по сравнению с январем прошлого года на 75% — до 246 тысяч квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
Ввод жилья в России в целом в январе вырос на процент — до 12,1 миллиона квадратных метров, указывается в материалах ведомства.
В том числе, по его данным, за январь населением построено почти 9,1 миллиона квадратных метров — 75% общего объема введенных площадей. В сравнении с январем 2023 года показатель вырос на 45%.
Среди регионов наибольшие объемы ввода жилья в начале 2024 года продемонстрировали Московская область (более миллиона квадратных метров, —5% к январю 2023 года), Татарстан (668 тысяч квадратных метров, +33%), Ленинградская область (619 тысяч квадратных метров, +17%), сообщается в материалах Росстата.