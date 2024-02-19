МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Новые арендаторы придут на место магазинов IKEA в торговых центрах "Мега" в 2024 году, рассказал РИА Недвижимость зампред Газпромбанка Тигран Хачатуров. Ленобласть и Белоруссия могут запустить собственную IKEA

Газпромбанк стал собственником российской сети торговых центров "Мега" арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров в 2023 году, выкупив их у Ingka Centres (входит в группу компаний Ingka, которой принадлежит бренд IKEA). В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега" — в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

"За 2023 год в ТЦ "Мега" открылось около 300 новых магазинов. Что касается замещения площадей IKEA, то могу сказать, что у нас есть конкретные предложения от потенциальных партнеров. Выбирать есть из чего. В этом году мы определимся и закроем этот вопрос", — сказал Хачатуров.

Он также отметил, что доля свободных площадей в торговых центрах "Мега" находится в районе 5%, что "является очень достойным показателем с учетом масштабного ухода ряда брендов в 2022 году".

В пресс-службе "Меги" РИА Недвижимость заявили, что для повышения операционной эффективности торговых центров рассматриваются различные возможности сдачи в аренду вакантных помещений, в том числе тех, которые ранее занимали магазины IKEA. "Для каждой "Меги" решения будут приниматься исходя из рыночных и локальных условий с учетом наших задач и задач партнеров", — добавили там.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".