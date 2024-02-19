МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Сбербанк уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для застройщиков, пользующихся его проектным финансированием и комплексным продуктом. Сбербанк назвал регионы с самыми высокими ипотечными платежами

"С 19 февраля 2024 года для застройщиков на проектном финансировании "Сбера" будет доступна льготная субсидия от 3,9%. Для застройщиков, пользующихся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит 0%", — сообщила пресс-служба банка.

В конце 2023 года власти России повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под восемь процентов годовых с 20 до 30 процентов, максимальная сумма кредита стала единой по всей стране — шесть миллионов рублей, включая Москву и Петербург. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ.

В начале января ряд крупнейших российских банков внесли изменения в условия выдачи льготной ипотеки установив комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.

В частности, Сбербанк ввел комиссию для девелоперов в размере 7,5 процента суммы кредита для программы льготной ипотеки с базовой ставкой восемь процентов годовых, по программе семейной ипотеки под шесть процентов комиссия составила 8,4 процента, по IT-ипотеке — 8,9 процента, по дальневосточной и арктической программам — 11,5 процента.

Ранее 16 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не видит ипотечного пузыря на рынке, но риски возросли. При этом 8 февраля ЦБ опубликовал материалы, в которых говорилось, что широкое распространение льготных ипотечных программ в России привело к существенному росту цен на квартиры в новостройках, в четвертом квартале разрыв между первичным и вторичным рынками жилья достигал 48 процентов.