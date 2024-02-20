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2024-02-20T05:38:00+03:00
2024
https://1prime.ru/development/20240220/843113644.html
Исследование показало, какая доля квартир в России покупается по ипотеке
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Россияне стали чаще покупать квартиры в ипотеку: в 2023 году доля купленной "за наличные" недвижимости сократилась на 4 процентных пункта — до 20%, говорится в исследовании... ПРАЙМ, 20.02.2024
новости, банки, финансы, бизнес, экономика, недвижимость, россия, ипотека, квартиры, покупка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать квартиры в ипотеку: в 2023 году доля купленной "за наличные" недвижимости сократилась на 4 процентных пункта — до 20%, говорится в исследовании инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип", которое есть у РИА Новости.
"В 2023 году лишь 20% квартир было приобретено без использования ипотечных программ. Стоит отметить, что годом ранее их доля была на 4 процентных пункта выше и достигала 24%", — отметили аналитики.
Снижение доли квартир, купленных "за наличные", гендиректор компании Евгений Шавнев объясняет тем, что, с одной стороны, произошел рост цен на объекты недвижимости — в среднем на 5-15% в зависимости от региона. С другой стороны, подавляющее большинство россиян (70%) считают недвижимость одним из самых надежных инструментов для инвестирования, однако своих средств для ее приобретения не хватает у 90% россиян, планирующих покупку с этой целью.
Средняя стоимость квартиры, купленной без использования ипотеки, в 2023 году составляла 11,5 миллионов рублей, указали в компании.
В то же время средний размер ипотечного кредита в 2023 году был на уровне 4 миллионов рублей при первоначальном взносе около 30%. Таким образом, стоимость ипотечной квартиры находится в пределах 5-5,5 миллионов рублей.