МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать квартиры в ипотеку: в 2023 году доля купленной "за наличные" недвижимости сократилась на 4 процентных пункта — до 20%, говорится в исследовании инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип", которое есть у РИА Новости. "Дом.РФ" спрогнозировал значительное падение выдачи ипотеки

"В 2023 году лишь 20% квартир было приобретено без использования ипотечных программ. Стоит отметить, что годом ранее их доля была на 4 процентных пункта выше и достигала 24%", — отметили аналитики.

Снижение доли квартир, купленных "за наличные", гендиректор компании Евгений Шавнев объясняет тем, что, с одной стороны, произошел рост цен на объекты недвижимости — в среднем на 5-15% в зависимости от региона. С другой стороны, подавляющее большинство россиян (70%) считают недвижимость одним из самых надежных инструментов для инвестирования, однако своих средств для ее приобретения не хватает у 90% россиян, планирующих покупку с этой целью.

Средняя стоимость квартиры, купленной без использования ипотеки, в 2023 году составляла 11,5 миллионов рублей, указали в компании.

В то же время средний размер ипотечного кредита в 2023 году был на уровне 4 миллионов рублей при первоначальном взносе около 30%. Таким образом, стоимость ипотечной квартиры находится в пределах 5-5,5 миллионов рублей.