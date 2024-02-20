МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В 2024 году цены на квартиры могут вырасти еще, об этом сообщил экономист Алексей Кричевский в в беседе с "ФедералПресс". Стала известна стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль

"В этом году цены еще порастут, но только за счет раскрутки застройщиками темы о том, что льготы кончаются и с такими платежами, как сейчас, купить жилье будет уже нереально", — отметил эксперт. Он также добавил, что в большинстве случаев это затронет новостройки, так как у застройщиков до сих пор сохраняются рычаги давления на покупателей.

Тем не менее, заметил эксперт, на рынке недвижимости предвидится стагнация с небольшим снижением цен. По этой причине эксперт порекомендовал желающим приобрести жилье, особенно вторичное, подождать и накопить деньги, так как спрос снизится.

Ранее эксперты предсказывали снижение цен на вторичное жилье из-за высоких ипотечных ставок, но если Банк России примет решение снизить ключевую ставку, цены могут снова начать расти.