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2024
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"Еще порастут". Желающим купить квартиру россиянам сообщили плохие новости
Недвижимость
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В 2024 году цены на квартиры могут вырасти еще, об этом сообщил экономист Алексей Кричевский в в беседе с "ФедералПресс". "В этом году цены еще порастут, но только за счет... ПРАЙМ, 20.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В 2024 году цены на квартиры могут вырасти еще, об этом сообщил экономист Алексей Кричевский в в беседе с "ФедералПресс".
"В этом году цены еще порастут, но только за счет раскрутки застройщиками темы о том, что льготы кончаются и с такими платежами, как сейчас, купить жилье будет уже нереально", — отметил эксперт. Он также добавил, что в большинстве случаев это затронет новостройки, так как у застройщиков до сих пор сохраняются рычаги давления на покупателей.
Тем не менее, заметил эксперт, на рынке недвижимости предвидится стагнация с небольшим снижением цен. По этой причине эксперт порекомендовал желающим приобрести жилье, особенно вторичное, подождать и накопить деньги, так как спрос снизится.
Ранее эксперты предсказывали снижение цен на вторичное жилье из-за высоких ипотечных ставок, но если Банк России примет решение снизить ключевую ставку, цены могут снова начать расти.