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Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Санкт-Петербурге
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Цена самой дешевой квартиры-студии в Санкт-Петербурге, которая будет сдана в 2024 году, составляет 3,1 миллиона рублей, сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на эксперта... ПРАЙМ, 22.02.2024
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цена самой дешевой квартиры-студии в Санкт-Петербурге, которая будет сдана в 2024 году, составляет 3,1 миллиона рублей, сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на эксперта агентства недвижимости Георгия Патанина.
Сообщается, что речь идет о недвижимости в поселке Шушары Пушкинского района, которая представляет собой студию в 19 квадратных метров. Эксперты заявили, что по сравнению с декабрем 2023 года ее стоимость уменьшилась на 100 тысяч рублей.
Кроме того, указывается самая дорогая квартира-студия в Санкт-Петербурге со сдачей в этом году, которая оценена в 18 миллионов рублей. В сравнении с декабрем ушедшего года ее стоимость выросла на 150 тысяч рублей. При этом данные о ее местоположении не уточняются.
Ранее Банк России сообщал, что в январе 2024 года прирост ипотеки в стране заметно замедлился и составил умеренные 0,6% с 2,9% в декабре 2023 года.