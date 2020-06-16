МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Европейская комиссия начала сразу два антимонопольных расследования в отношении американской корпорации Apple. Они касаются соответствия онлайн-магазина App Store, а также платежной системы компании Apple Pay нормативным актам Евросоюза, сообщает ЕК.

"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store правила ЕС", — отмечается в пресс-релизе ЕК.

Уточняется, что расследование коснётся обязательного использования собственной системы покупок в том или ином приложении Apple и ограничений на способность разработчиков информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных вариантах покупки того или иного программного продукта.

"Комиссия, в частности, рассмотрит возможное влияние модели App Store на конкуренцию в области потоковой передачи музыки и электронных книг / аудиокниг. Такая практика может в конечном итоге нанести ущерб потребителям, лишив их возможности пользоваться более широким выбором и более низкими ценами", — сообщает пресс-служба комиссии.

Помимо этого комиссия ЕС решила проверить на соответствие норм Евросоюза платежную систему Apple Pay. Речь идет о о ограничениях, которые Apple накладывает в своих соглашениях с бизнесом, который желает распространять приложения для пользователей устройств Apple. В частности, к подобным ограничениям относится ограничение на информирование разработчиками пользователей об альтернативных возможностях покупки вне приложений американского гиганта.

"Расследование коснётся мер по интеграции Apple Pay в приложения и сайты на iPhone и iPad, ограничений Apple на доступ к функциональности Near Field Communication (NFC) на iPhone для платежей в магазинах и возможных отказов в доступе к Apple Pay", — поясняется в релизе ЕК.

На прошлой неделе стало известно, что компания Apple проиграла судебную тяжбу с российским изобретателем. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью".

Арташес Икономов разработал телефон, который дает пользователю возможность соединиться со службой спасения или другими абонентами, например, в тех случаях, когда у человека отсутствует или не работает SIM-карта или нет положительного денежного баланса на счете.

Описанный изобретателем телефон может отправить или SMS с вложением точных координат гаджета, или письмо на электронную почту, либо соединиться со службой спасения через специальный модуль связи. Патент Икономов получил в 2013 году. российская дочерняя структура Apple требовало в суде признать недействительным решение Роспатента, который отклонил возражения компании, требовавшей признать патент Икономова недействительным.