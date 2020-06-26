МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung презентовала изогнутый игровой монитор Odyssey G9 нового поколения.

Этот монитор является первым в мире игровым монитором с 2 квадраторами высокого разрешения.

Еще одно отличие новинки компании — совместимость с NVIDIA G-SYNC. Время отклика — 1 мс. Частота обновления — 240 Гц. Кривизна — 1000R.

Напомним, что корейская компания Samsung занимается производством бытовой техники, смартфонов, светодиодных решений, сетевых систем, и многого другого.

Офисы концерна находятся в 79 странах мира.