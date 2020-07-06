МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В сети интернет появилась информация о новой разработке корейского гиганта Samsung. Речь идет о новом смартфоне Galaxy M41, который получит самый большой аккумулятор в истории компании.

Сертификацию на новый аккумулятор производитель уже получил. Заявленная емкость — 6800 мАч.

Такая батарея будет стоять в бюджетном смартфоне Galaxy M41.

Помимо огромного заряда новый Samsung получит еще и огромный дисплей 6,7 дюйма.

Как отмечают источники на рынке, на гаджет поставят AMOLED-матрицу, которая достаточно редко встречается среди бюджетных телефонов.

Время работы нового гаджета с большим аккумулятором — два-три дня без подзарядки.

Обычно аккумулятор такой емкости ставят в планшеты, а не в телефоны: в складной смартфон-планшет Galaxy Fold оборудован аккумулятором почти в два раза меньшей емкостью — 4380 мАч.

Предшественник Galaxy M41 — Galaxy M40 — был первым бюджетным смартфоном бренда, в котором убрали разъем 3,5 мм для наушников. На старте продаж его можно было приобрести за 20 тысяч рублей, однако в России телефон так и не появился.