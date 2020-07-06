Samsung разрабатывает смартфон с огромным аккумулятором 6800 мАч
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В сети интернет появилась информация о новой разработке корейского гиганта Samsung. Речь идет о новом смартфоне Galaxy M41, который получит самый большой аккумулятор в истории компании.
Сертификацию на новый аккумулятор производитель уже получил. Заявленная емкость — 6800 мАч.
Такая батарея будет стоять в бюджетном смартфоне Galaxy M41.
Помимо огромного заряда новый Samsung получит еще и огромный дисплей 6,7 дюйма.
Как отмечают источники на рынке, на гаджет поставят AMOLED-матрицу, которая достаточно редко встречается среди бюджетных телефонов.
Время работы нового гаджета с большим аккумулятором — два-три дня без подзарядки.
Обычно аккумулятор такой емкости ставят в планшеты, а не в телефоны: в складной смартфон-планшет Galaxy Fold оборудован аккумулятором почти в два раза меньшей емкостью — 4380 мАч.
Предшественник Galaxy M41 — Galaxy M40 — был первым бюджетным смартфоном бренда, в котором убрали разъем 3,5 мм для наушников. На старте продаж его можно было приобрести за 20 тысяч рублей, однако в России телефон так и не появился.
https://1prime.ru/digital/20200706/831729379.html