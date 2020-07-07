Назван наиболее устойчивый к снижению стоимости смартфон
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Самыми выгодными для покупки смартфонами стали аппараты американского гиганта Apple, сообщается в отчете агрегатора по продаже телефонов SellCell.
По мнению экспертов организации, в среднем проданный через два года после покупки iPhone XS Max теряет в цене 57% от первоначальной стоимости.
- На втором месте — iPhone XS- обесценивается на 56%.
- На третьем — iPhone XR- теряет в цене 53%.
Все три модели имеют базовый накопитель емкостью 64 гигабайт.
А вот продукция корейского производителя названа менее выгодной для продажи на рынке бывших в употреблении устройств. Это Samsung Galaxy S9+ (64 гигабайт памяти), Galaxy S9 (64 гигабайт) и Galaxy Note 9 (128 гигабайт). Они обесценились на 75,6%, 75,9% и 72,4% соответственно.
Эксперты SellCell не рекомендуют продавать подержанные телефоны LG V40 ThinQ и G7 ThinQ: за два года их стоимость снижается больше, чем на 80%.
Таким образом, продукция Apple и Samsung- более выгодное вложение денег, чем устройства других брендов.
Специалисты уточнили, что на цену телефона на вторичном рынке влияет много факторов, помимо бренда: внешний вид, состояние, износ аккумулятора.
https://1prime.ru/digital/20200707/831735572.html