МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Самыми выгодными для покупки смартфонами стали аппараты американского гиганта Apple, сообщается в отчете агрегатора по продаже телефонов SellCell.

По мнению экспертов организации, в среднем проданный через два года после покупки iPhone XS Max теряет в цене 57% от первоначальной стоимости.

На втором месте — iPhone XS- обесценивается на 56%.



На третьем — iPhone XR- теряет в цене 53%.

Все три модели имеют базовый накопитель емкостью 64 гигабайт.

А вот продукция корейского производителя названа менее выгодной для продажи на рынке бывших в употреблении устройств. Это Samsung Galaxy S9+ (64 гигабайт памяти), Galaxy S9 (64 гигабайт) и Galaxy Note 9 (128 гигабайт). Они обесценились на 75,6%, 75,9% и 72,4% соответственно.

Эксперты SellCell не рекомендуют продавать подержанные телефоны LG V40 ThinQ и G7 ThinQ: за два года их стоимость снижается больше, чем на 80%.

Таким образом, продукция Apple и Samsung- более выгодное вложение денег, чем устройства других брендов.

Специалисты уточнили, что на цену телефона на вторичном рынке влияет много факторов, помимо бренда: внешний вид, состояние, износ аккумулятора.