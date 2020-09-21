МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple хочет продолжать выпускать свои смартфоны iPhone с ЖК-дисплеями как минимум еще в течение 3-5 лет.

Как стало известно, ранее представители Apple попросили производителя дисплеев Sharp повысить объемы производства ЖК-дисплеев. Это произошло после того, как японский производитель комплектующих купил предприятие JDI Baishan.

Аналитик Чен Цзюнь считает, что такой рост производства позволит Sharp стать самым крупным поставщиком панелей для американских смартфонов уже в скором будущем.

Линейка iPhone 12, которая была презентована на прошлой неделе, будет состоять из 4 моделей смартфонов. Все они оснащены OLED-дисплеями, а не жидкокристаллическими. Поэтому, предполагают эксперты, ЖК-экраны компания Apple будет использовать у бюджетных моделей iPhone SE.