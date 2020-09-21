МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp анонсировал запуск новой функции, с помощью которой станет возможно подключить одновременно несколько гаджетов к одной учетной записи, пишет WABetaInfo.

Как отмечает новостной портал, разработчики уже завершили подготовку окончательной версии нового обновления и вскоре начнут открытое бета-тестирование.

Пользователям мессенджера станет доступен новый раздел "Привязанные устройства", в котором можно подключить одновременно до четырех устройств. Когда функция заработает, доступ к приложению будет осуществляться без подключения через смартфон.

На привязанных девайсах будет возможно синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке. Также пользователь сможет отключить определенные чаты на конкретных устройствах.