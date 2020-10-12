МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Злоумышленники используют метаданные россиян, которые хранятся в почтовых сервисах Gmail, "Яндекс.Почту" и ящиках Mail.ru, а также на облачных хранилищах "Яндекс.Диск", Google Drive и Mega.nz.

Как пишет газета "Известия", при пересылке файлов с этих ресурсов полностью сохраняются данные о фото, видео и документах, в том числе — геометка, сведения об авторе и другая информация. Об этом отмечается в исследовании Digital Security.

При этом отмечается, что в мессенджерах Telegram, What's App и Viber метаданные передаются только тогда, когда фото и видео пересылаются как вложение.

"Накопленный массив метаданных файлов, исходящий от одного человека, может косвенно его охарактеризовать. При этом чем больше накопленный массив, тем точнее будет характеристика. Этим могут пользоваться, в том числе, злоумышленники, применяющие методы «социальной инженерии», а также организаторы спам-рассылок и звонков", — прокомментировал изданию врио директора Департамента информационной безопасности Министерства цифрового развития Дмитрий Реуцкий.

В качестве примера он рассказал, что метаданные фотографий хранят огромное количество технической информации. Это и данные об устройстве, на котором сделан снимок, дата снимка, координаты.

Получается, что мошенники, имея ряд изображений, которые сделаны одним и тем же человеком, могут узнать о наличии у него дорогостоящей фототехники, а также то, когда и в каких странах или городах конкретный человек побывал. Это можно сделать, не анализируя сами фото.