МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Компания Facebook раскритиковала изменения в политике конфиденциальности операционной системы Apple, которая, согласно мнению компании, нанесет ущерб малому и среднему бизнесу, говорится в заявлении Facebook. СМИ: На Apple подают в европейские суды за обман владельцев смартфонов

"Да, это (изменения – ред.) окажет влияние на диверсифицированный рекламный бизнес Facebook, однако оно будет намного меньше, чем то, что постигнет малый бизнес", — заявил Facebook.

По данным агентства Блумберг, компания Facebook разместила в нескольких американских изданиях заявление с заголовком "Мы противостоим Apple в защиту малого бизнеса по всему миру". Согласно публикации, новые функции конфиденциальности в операционной системе Apple ограничат возможность сбора данных о пользователях для размещения таргетированной рекламы.

Представители компании отметили, что уровень продаж при использовании нетаргетированной рекламы упадет на 60% по сравнению с количеством продаваемой продукции при размещении рекламы, ориентированной на потребителя.

Отмечается, что новая политика конфиденциальности Apple не запрещает компаниям собирать информацию о потенциальных потребителях, однако дает возможность пользователям принять решение о согласии или несогласии на обработку данных.

В июне Apple объявила об обновлениях iOS 14, из-за которых, в частности, приложения и сайты должны будут запрашивать у пользователей разрешение на сбор и передачу данных с использованием идентификатора устройства, который позволяет таргетировать рекламу.

Ранее компания Facebook предупредила о возможном сокращении доходов разработчиков приложений под iOS, размещающих рекламу с помощью сервиса Audience Network, которая помогает рекламодателям настраивать рекламу не только на Facebook и в Instagram, но и во множестве других приложений.