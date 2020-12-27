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2020
https://1prime.ru/digital/20201227/832690264.html
WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах с 1 января
Диджитал
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Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp (принадлежит Facebook Inc) прекратит работать на старых смартфонах уже с 1 января 2021 года. Об этом сообщает изоание Mirror... ПРАЙМ, 27.12.2020
мессенджеры, whatsapp, диджитал, новости, технологии, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp (принадлежит Facebook Inc) прекратит работать на старых смартфонах уже с 1 января 2021 года. Об этом сообщает изоание Mirror.
Отмечается, что приложение не будет функционировать на ряде устройств, пользователи которых не обновят операционную систему. Необходимый уровень ОС: iOS 9 доя устройств Apple и Android 4.0.3.
В первую очередь, приложение перестанет работать на iPhone 4 и более ранних моделей американского производителя.
Поясняется, что пользователям мессенджера для того, чтобы снова заработал WhatsApp на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, нужно обновить программное обеспечение до iOS 9.
Также рекомендуется сделать резервную копию переписок. Это необходимо, чтобы не потерять важные данные.