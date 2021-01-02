МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Надежный пароль должен состоять из не менее 12-14 символов, не представлять собой зашифрованные слова и использоваться только на отдельных сервисах, сообщил РИА Новости ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IT-компании КРОК Евгений Дружинин. Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

"Нужно выбрать достаточно длинный пароль. Минимальной длины пароля, с которой все согласны, нет, но, как правило, следует выбирать пароли длиной не менее 12-14 символов. Более длинный пароль был бы еще лучше", — сообщил он.

Дружинин добавил, что пароль должен быть уникальным, то есть разным для разных площадок: "Если вы используете один и тот же пароль для электронной почты, магазинов и других сайтов, содержащих конфиденциальные личные данные (или даже на локальном форуме), и один из этих сайтов был взломан, вы подвергаете риску все остальные аккаунты".

"Используйте смесь различных типов символов, включая цифры, заглавные и строчные буквы, чтобы сделать пароль более сложным для взлома. Держитесь подальше от очевидных слов и комбинаций… Например, "password" — ужасный пароль. "Strong password" — тоже очень плохой. Также не используйте общие замены — например, "passw0rd" не стал лучше только потому, что вы заменили "o" на "0". Не используйте свои пароли повторно", — отметил эксперт.

"Чтобы запомнить длинные и сложные пароли, возможно придумывать в виде пароля кириллические слова, записанные с латинской раскладкой. Обязательно используйте многофакторную аутентификацию и распознавание отпечатков пальцев", — заключил он.