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https://1prime.ru/digital/20210111/832778799.html
Дуров призвал пользователей перейти на Android
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и владелец Telegram Павел Дуров в своем блоге прокомментировал вопрос целесообразности перехода с операционной системы iOS на Android. Причина —... ПРАЙМ, 11.01.2021
android, telegram, павел дуров, диджитал, новости, технологии, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основатель соцсети "ВКонтакте" и владелец Telegram Павел Дуров в своем блоге прокомментировал вопрос целесообразности перехода с операционной системы iOS на Android.
Причина — корпорация Apple, по мнению Дурова, препятствует свободному обмену информацией владельцев своих смартфонов.
Дурова подписчик спросил в Telegram о популярном среди сторонников американского президента Дональда Трампа приложении Parler, которое было заблокировано корпорациями Apple и Google.
"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", — ответил Дуров.
Он пояснил также, что переход пользователей на технико с программным обеспечением Android — это шаг, который может сделать каждый для сохранения своей информационной свободы.