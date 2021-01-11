МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основатель соцсети "ВКонтакте" и владелец Telegram Павел Дуров в своем блоге прокомментировал вопрос целесообразности перехода с операционной системы iOS на Android.

Причина — корпорация Apple, по мнению Дурова, препятствует свободному обмену информацией владельцев своих смартфонов.

Дурова подписчик спросил в Telegram о популярном среди сторонников американского президента Дональда Трампа приложении Parler, которое было заблокировано корпорациями Apple и Google.

"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", — ответил Дуров.

Он пояснил также, что переход пользователей на технико с программным обеспечением Android — это шаг, который может сделать каждый для сохранения своей информационной свободы.