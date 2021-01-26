МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Продажи адаптеров питания для устройств Apple по итогам 2020 года выросли более чем в 10 раз по сравнению с 2019 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе re:Store. Это связано с отказом компании от зарядных устройств в комплекте новых смартфонов. СМИ рассказали о работе Apple над складным iPhone

"В re:Store продажи адаптеров выросли более чем в 10 раз год к году", — сказали в пресс-службе.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что продажи адаптеров выросли в связи с тем, что в комплект поступившего в продажу в 2020 году iPhone 12 не входит зарядное устройство. "У re:Store лояльная аудитория, которая, покупая новую модель, тут же приобретает адаптер", — отметил Муртазин.

Ранее аналитики розничной сети МТС подсчитали, что только в ноябре-декабре 2020 года (сразу после презентации iPhone 12) россияне купили в 6 раз больше адаптеров для питания iPhone, чем годом ранее. В компании также связали рост спроса с отказом Apple от зарядных устройств в комплекте новых смартфонов.

По мнению аналитиков МТС, отказ от блоков питания станет новым трендом на рынке смартфонов в 2021 году. Муртазин разделяет эту точку зрения. "Учитывая, что Samsung тоже выпустил новые флагманы без зарядного устройства, то тоже рост продаж будет очень заметным. В целом по рынку выиграют производители оригинальных зарядных устройств", — резюмировал он.

Apple в октябре 2020 года представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Новые смартфоны продаются без наушников и адаптера в комплекте.