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2021-01-28T02:16:22+03:00
2021-01-28T02:16:22+03:00
2021
https://1prime.ru/digital/20210128/832911723.html
Эксперт рассказал о слежке через смартфон
Диджитал
Новости
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Слежка через камеру смартфона вполне реальна — это не фантастика, а наша реальность. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, сообщает... ПРАЙМ, 28.01.2021
диджитал, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Слежка через камеру смартфона вполне реальна — это не фантастика, а наша реальность. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, сообщает "Инвест-Форсайт".
Чтобы подобного не происходило, следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Во-первых, не нужно давать приложениям разрешений к разным элементам смартфона (местоположению, фотографиям и т.д.). Не стоит загружать из Сети подозрительные файлы, нужно регулярно обновлять антивирус и саму систему смартфона, когда это возможно.
Во-вторых, загружать различные приложения нужно только из проверенных источников. Рекомендуется использовать лишь Google Play и App Store на соответствующих системах, но если какого-то приложения нет, то скачивать его стоит из популярных ресурсов и аналогов встроенных магазинов приложений.
Можно даже закрыть объектив камеры непрозрачной пленкой — как бы смешно это ни звучало, это серьезно снизит опасность слежки через объектив. Даже некоторые ноутбуки по умолчанию имеют скрытую web-камеру, а также некоторые смартфоны имеют выдвижной механизм фронтальной камеры. Так что подобная мера не будет лишней, уверен эксперт.