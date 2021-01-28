МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Слежка через камеру смартфона вполне реальна — это не фантастика, а наша реальность. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, сообщает "Инвест-Форсайт". Эксперт напомнил, кто и как следит за вами через смартфон

Чтобы подобного не происходило, следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Во-первых, не нужно давать приложениям разрешений к разным элементам смартфона (местоположению, фотографиям и т.д.). Не стоит загружать из Сети подозрительные файлы, нужно регулярно обновлять антивирус и саму систему смартфона, когда это возможно.

Во-вторых, загружать различные приложения нужно только из проверенных источников. Рекомендуется использовать лишь Google Play и App Store на соответствующих системах, но если какого-то приложения нет, то скачивать его стоит из популярных ресурсов и аналогов встроенных магазинов приложений.

Можно даже закрыть объектив камеры непрозрачной пленкой — как бы смешно это ни звучало, это серьезно снизит опасность слежки через объектив. Даже некоторые ноутбуки по умолчанию имеют скрытую web-камеру, а также некоторые смартфоны имеют выдвижной механизм фронтальной камеры. Так что подобная мера не будет лишней, уверен эксперт.