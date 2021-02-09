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https://1prime.ru/digital/20210209/832999262.html
Facebook будет удалять дезинформацию о вакцинах против COVID-19
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Американская компания Facebook расширила список ложных утверждений o COVID-19, которые будут удалять с платформ компании, в частности, с одноименной социальной сети. Об этом... ПРАЙМ, 09.02.2021
коронавирус, facebook, соцсети, диджитал, новости, технологии, здоровье, общество , телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американская компания Facebook расширила список ложных утверждений o COVID-19, которые будут удалять с платформ компании, в частности, с одноименной социальной сети. Об этом сообщается в блоге компании.
Такое решение было принято после консультаций с ведущими медицинскими организациями, в том числе — с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Помимо этого социальная сеть будет продвигать публикации с достоверной информацией о вакцинации от коронавируса.
Итак, какие заявления будут удалять в Facebook и Instagram:
- COVID-19 был создан человеком,
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены,
- болезнь безопаснее, чем вакцинация от нее,
- вакцины токсичны,
- прививки опасны или вызывают аутизм.
Также компания Марка Цукерберга направит $120 миллионов на помощь органам здравоохранения, неправительственным организациям и ведомствам ООН в распостранении информации о вакцинации.
Поясняется также, что модераторы платформ Facebook и Instagram уже удаляют публикации с дезинформацией о вакцинах против COVID-19, начиная с декабря 2020 года.