МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американская компания Facebook расширила список ложных утверждений o COVID-19, которые будут удалять с платформ компании, в частности, с одноименной социальной сети. Об этом сообщается в блоге компании.

Такое решение было принято после консультаций с ведущими медицинскими организациями, в том числе — с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Помимо этого социальная сеть будет продвигать публикации с достоверной информацией о вакцинации от коронавируса.

Итак, какие заявления будут удалять в Facebook и Instagram:

COVID-19 был создан человеком,

вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены,

болезнь безопаснее, чем вакцинация от нее,

вакцины токсичны,



прививки опасны или вызывают аутизм.

Также компания Марка Цукерберга направит $120 миллионов на помощь органам здравоохранения, неправительственным организациям и ведомствам ООН в распостранении информации о вакцинации.

Поясняется также, что модераторы платформ Facebook и Instagram уже удаляют публикации с дезинформацией о вакцинах против COVID-19, начиная с декабря 2020 года.