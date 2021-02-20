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В Банке России спрогнозировали популярное мошенничество в 2021 году
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Самым популярным мошенничеством с в этом 2021 году в России может стать обман с авиабилетами, заявил в беседе с радио Sputnik первый заместитель директора департамента... ПРАЙМ, 20.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Самым популярным мошенничеством с в этом 2021 году в России может стать обман с авиабилетами, заявил в беседе с радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
Он считает, что такой прогноз обусловлен тем, что летом или осенью в этом году можно ждать постепенного восстановления международных туристических полетов.
По мнению зампреда ЦБ, злоумышленники станут продавать билеты на несуществующие рейсы. Другой возможный способ обмана — создавать фальшивые сайты авиакомпаний для того, чтобы воровать данные банковских карт россиян.
"Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным. Пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью. Всё будет зависеть от условий, которыми всё это будет сопровождаться. Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к этому маршруту", — прокомментировал Сычев.