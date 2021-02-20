МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Самым популярным мошенничеством с в этом 2021 году в России может стать обман с авиабилетами, заявил в беседе с радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. Стюардесса рассказала о лучших посадочных местах на борту самолета

Он считает, что такой прогноз обусловлен тем, что летом или осенью в этом году можно ждать постепенного восстановления международных туристических полетов.

По мнению зампреда ЦБ, злоумышленники станут продавать билеты на несуществующие рейсы. Другой возможный способ обмана — создавать фальшивые сайты авиакомпаний для того, чтобы воровать данные банковских карт россиян.

"Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным. Пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью. Всё будет зависеть от условий, которыми всё это будет сопровождаться. Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к этому маршруту", — прокомментировал Сычев.