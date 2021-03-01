МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россияне в преддверии 8 марта традиционно устремятся за подарками, в том числе в интернет-магазины; избежать уловок злоумышленников, уберечь от них данные и деньги на своей банковской карте, а также сохранить праздничное настроение помогут базовые правила кибергигиены и бдительность, рассказал РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

Прежде всего, по его совам, для покупок в интернете стоит завести отдельную карту, куда переводить нужную сумму через интернет-банк. "Не держите на ней больших остатков, а в случае любой опасности сначала блокируйте, а затем перевыпустите ее", — советует основатель DLBI. Также, по его словам, необходимо подключить для карты сервис Visa 3D-Secure или Mastercard SecureCode, требующий подтверждения платежа через sms.

Кроме того, Оганесян рекомендовал не переходить по ссылкам из почтовых и sms-рассылок, за исключением случаев, когда вы точно знаете этот магазин и точно помните, что подписывались на рассылку. "В остальных случаях велика вероятность попасть на фишинговый сайт – похожий на настоящий, но созданный преступниками, чтобы украсть данные вашей карты", — предостерег эксперт.

Он также призвал всегда обращать внимание на доменное имя магазина. "Если оно написано неправильно или вызывает опасение, вероятно, вы стали жертвой фишеров и перешли по поддельной ссылке. Перейти на правильный магазин можно, просто набрав его название в поисковике – например, в "Яндекс" или Google. Также стоит покинуть страницу, если браузер сообщает о проблемах с SSL-сертификатом сайта – это также может быть признаком фишинга", — рассказал эксперт.

Помимо этого, он рекомендует не совершать покупки в интернет-магазинах с телефона. "Существует масса фишинговых "фокусов" с подменой домена, базирующихся на том, что доменное имя не умещается на экране полностью. Если же вам очень нужно использовать именно смартфон, установите приложение магазина и пользуйтесь им", — сказал основатель DLBI.

Он также призвал избегать покупок у физлиц с переводом с карты на карту. Эксперт объяснил, что такие операции в принципе невозможно оспорить, а деньги нельзя вернуть даже с помощью полиции, так как карта получателя, скорее всего, окажется оформленной на подставное лицо, а поступивший платеж был обналичен в течение часа.

"Если вы поняли, что вас обманули — например, вы оплатили картой нечто на непонятном сайте, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту, а также заполните заявление на отмену транзакции "charge back". Не слушайте банковских клерков, которые говорят, что это невозможно или необязательно. Любая операция по оплате картой в магазине может быть оспорена таким образом", — заявил Оганесян.