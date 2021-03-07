МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Лучше воздержаться от подключения к публичным Wi-Fi-сетям: злоумышленники могут создавать такие точки доступа, чтобы воровать персональные данные, логины и пароли подключившихся, посоветовал в беседе с РИА Новости директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь. Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с "Госуслуг"

Если без общедоступной Wi-Fi-точки все же не обойтись, то не следует входить в критически важные учетные записи, например, в банковские аккаунты, пояснил эксперт.

"Сегодня встречаются случаи, когда мошенники намеренно размещают точки доступа к бесплатному Wi-Fi в публичных местах. Ни о чем не подозревающие пользователи подключаются к ним, полагая, что это Wi-Fi кофейни, аэропорта или вокзала, где они сейчас находятся. Через подобные Wi-Fi-ловушки злоумышленники могут украсть персональные данные, логины и пароли пользователей, подключившихся к их сети", — рассказал Бондарь.

Эксперт дал еще несколько советов, как защитить свои данные в киберпространстве. Прежде всего — не использовать одинаковый пароль для нескольких учетных записей и не делать его слишком очевидным и простым.

Также лучше воздержаться от сохранения паролей в браузере и периодически очищать cookie, говорит Бондарь. Завладев данными для входа в учетную запись на ПК, злоумышленник может получить доступ к журналу вашего браузера и всем сохраненным сессиям, установить расширения для перехвата сетевого трафика и внедрить в ОС программы для мониторинга всех ваших действий. А вот с мобильными приложениями таких беспокойств обычно не возникает.

Наконец, не стоит скачивать файлы из сомнительных источников. Вместе с ними можно "поймать" кейлогер — специальный тип вредоносного программного обеспечения для кражи учетных записей. Программа фиксирует все действия пользователя, включая нажатия клавиш, перемещения и клики мыши, а потом передает информацию на удаленный ПК или сервер злоумышленника. При этом даже бесплатный антивирус может защитить от основных киберугроз, резюмировал эксперт.