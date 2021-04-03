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https://1prime.ru/digital/20210403/833380738.html
Предустановленный софт может передавать данные за рубеж
Диджитал
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Все российские приложения, которые с 1 апреля должны устанавливаться на смартфоны и планшеты, могут передавать данные россиян за рубеж. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на... ПРАЙМ, 03.04.2021
диджитал, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ Все российские приложения, которые с 1 апреля должны устанавливаться на смартфоны и планшеты, могут передавать данные россиян за рубеж. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на отчет АНО "Информационная культура".
Эксперты выяснили, что все обязательные коммерческие приложения содержат аналитические трекеры, иными словами скрытые программы, которые собирают сведения о пользователях и передают их за границу.
В числе компаний, которые могут получать данные, Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации, отмечает издание.
В ходе исследования был проанализирован код 16 классов программ для операционной системы Android и iOS. В их числе, в частности, оказались приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", "Госуслуг" и платежной системы "Мир". В итоге эксперты выяснили, что встроенных механизмов слежки нет только в приложении платежной системы "Мир".