МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ Все российские приложения, которые с 1 апреля должны устанавливаться на смартфоны и планшеты, могут передавать данные россиян за рубеж. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на отчет АНО "Информационная культура". Эксперты рассказали, какие приложения нужно немедленно удалить с телефона

Эксперты выяснили, что все обязательные коммерческие приложения содержат аналитические трекеры, иными словами скрытые программы, которые собирают сведения о пользователях и передают их за границу.

В числе компаний, которые могут получать данные, Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации, отмечает издание.

В ходе исследования был проанализирован код 16 классов программ для операционной системы Android и iOS. В их числе, в частности, оказались приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", "Госуслуг" и платежной системы "Мир". В итоге эксперты выяснили, что встроенных механизмов слежки нет только в приложении платежной системы "Мир".