МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. У смартфонов американской корпорации Apple дизайн претерпит большие изменения в 2023 году, пишет со ссылкой на авторитетного аналитика Минг-Чи Куо портал MacRumors.

Ранее прогнозы эксперта неоднократно сбывались.

В соответствии с прогнозом, созданным для инвесторов Apple, в 2023 году Apple внедрит в iPhone подэкранный Face ID. Для этого компоненты системы придется убрать под матрицу: они не будут видны пользователю.

Иными словами, Apple откажется от устаревшего экранного выреза.

Также эксперт прогнозирует, что в смартфоне в 2022 году впервые компания внедрит перископную телефото-камеру. В настоящее время линейка iPhone отстает от конкурентов в этом: гаджеты других брендов способны оптически приближать картинку до 10 раз.

Куо уточняет, что 48-мегапиксельный датчик в iPhone будет формата 1/1,3 дюйма с размером пикселя 1,25 мкм.