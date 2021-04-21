МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Социальная сеть Instagram тестирует функцию, благодаря которой пользователи в ряде стран смогут ограничить получение сообщений в Direct, содержащие оскорбления, говорится в релизе компании.

"Мы представляем новую функцию, которая при ее включении будет фильтровать запросы на переписку в Direct, содержащие оскорбительные слова, фразы и смайлы, чтобы вам никогда не приходилось их видеть", — пишет Instagram. Эксперты сообщили о масштабной атаке на мессенджер Facebook

Компания также сообщила, что начнет тестировать эту функцию в нескольких странах в ближайшие недели.

В сообщении Instagram уточняется, что фильтр будет работать аналогично тому, что позволяет фильтровать комментарии. Функцию можно будет использовать по своему желанию, а также будет возможно настроить собственный список нежелательных слов, фраз и смайликов.

Сообщения, содержащие, оскорбительные фразы будут попадать в отдельную папку, а текст сообщения будет скрыт.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.