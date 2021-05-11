ЦЮРИХ, 11 мая — ПРАЙМ. Объем мирового рынка кибербезопасности в прошлом году достиг около почти 145 миллиардов долларов, в 2021 году он может вырасти на 10%, говорится в отчете швейцарского банка UBS.

Комментируя ситуацию с кибервзломом американской Colonial Pipeline, в UBS заявили, что многие компании по-прежнему недостаточно подготовлены к кибератакам, и растущая распространенность нарушений, вероятно, будет стимулировать спрос в сфере информационной безопасности. Слухи об участии России во взломе Colonial Pipeline не подтвердились

"Объем мирового рынка кибербезопасности в прошлом году приблизился к 145 миллиардам долларов и в последние годы ежегодно рос на 8%. Мы ожидаем, что этот показатель вырастет почти до 10%", — говорится в отчете.

Как добавили в UBS, средняя стоимость нарушений кибербезопасности в варьируется в зависимости от страны, причем в США убытки от таких нарушений могут достигать 8,6 миллиона долларов.

Отмечается, что кибератака на Colonial Pipeline может послужить инвесторам напоминанием о предстоящих инвестиционных возможностях, поскольку компании, правительства и частные лица стремятся ужесточить контроль над кибербезопасностью.

Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".

Компания надеется восстановить работу к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива. Заключенные московских СИЗО стали меньше атаковать клиентов Сбербанка

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями.

Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.