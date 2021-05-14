МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Злоумышленники нашли новые способы кражи персональных данных россиян, пишет РИА нвоости со ссылкой на компанию Bi.Zone. Минимальная зарплата в McDonald's США превысила доходы почти всех россиян

Мошенники выманивают личную информацию на фишинговых сайтах.

Они обещают россиянам большой заработок от инвестиций в разные проекты крупных зарубежных и российских бизнес-структур.

В частности, отмечают эксперты, среди брендов, которыми прикрываются мошенники, значатся:

известные российские банки,



компании нефтяной отрасли,

проекты Илона Маска — автомобильный Tesla и космический SpaceX.



Мошеннические интернет-ресурсы представляют из себя одну страницу с ярким заголовком и ссылкой на видео. В ролике содержится рассказ о преимуществах проекта. Ниже — форма для сбора личных данных.

После ввода данных пользователя появлялось окно с обещанием перезвонить. Но никаких действий после этого не происходит.

Bi.Zone предупреждает, что эта схема является сбором данных для последующего использования в рамках социальной инженерии: людей обзванивают мошенники.