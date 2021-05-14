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https://1prime.ru/digital/20210514/833665472.html
Мошенники разработали новую схему кражи данных россиян
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Злоумышленники нашли новые способы кражи персональных данных россиян, пишет РИА нвоости со ссылкой на компанию Bi.Zone. Мошенники выманивают личную информацию на фишинговых... ПРАЙМ, 14.05.2021
диджитал, новости, технологии, энергетика, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Злоумышленники нашли новые способы кражи персональных данных россиян, пишет РИА нвоости со ссылкой на компанию Bi.Zone.
Мошенники выманивают личную информацию на фишинговых сайтах.
Они обещают россиянам большой заработок от инвестиций в разные проекты крупных зарубежных и российских бизнес-структур.
В частности, отмечают эксперты, среди брендов, которыми прикрываются мошенники, значатся:
- известные российские банки,
- компании нефтяной отрасли,
- проекты Илона Маска — автомобильный Tesla и космический SpaceX.
Мошеннические интернет-ресурсы представляют из себя одну страницу с ярким заголовком и ссылкой на видео. В ролике содержится рассказ о преимуществах проекта. Ниже — форма для сбора личных данных.
После ввода данных пользователя появлялось окно с обещанием перезвонить. Но никаких действий после этого не происходит.
Bi.Zone предупреждает, что эта схема является сбором данных для последующего использования в рамках социальной инженерии: людей обзванивают мошенники.