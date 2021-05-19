МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сбербанк рассматривает возможность вывода своих "умных" устройств на зарубежные рынки, однако пока концентрируется на российском рынке и русскоговорящих странах СНГ, сообщил РИА Новости исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Давид Рафаловский. Бизнес предложил способ резко снизить цены на новостройки

"Есть страны с существенным количеством русскоговорящих жителей, мы на это внимательно смотрим. Возможно, в этом есть какой-то экономический смысл, но конечно мы концентрируемся на рынке России и других русскоговорящих стран СНГ", — ответил он на вопрос о выводе устройств на иностранные рынки в интервью в преддверии технологической конференции "Сбера" SmartDev.

Рафаловский пояснил такую политику группы тем, что у ее виртуальных помощников "лучшее распознавание русского языка среди всех платформ". При этом он добавил, что для распознавания музыки помощников пришлось научить распознавать английский язык "довольно хорошо".

"Так что есть предпосылки вывода наших девайсов на другие рынки. Но мы не зарабатываем на продаже наших устройств – они все продаются с некой долей субсидии. Так делают все компании, которые занимаются электроникой. Здесь дело не в краткосрочном заработке на продаже электроники, а в том, чтобы ассистент появился в максимальном количестве мест — кухне, гостиной, машине и так далее", — заключил топ-менеджер "Сбера".

Дочерняя компания группы "СберДевайсы" в сентябре прошлого года представила несколько "умных" устройств, в том числе ТВ-приставку и смарт-дисплей. Ранее в среду в интервью РИА Новости Рафаловский рассказал, что группа разработала новое умное устройство: оно имеет камеру и голосовое управление, однако экраном служит телевизор. В настоящее время "СберДевайсы" доставляют свои продукты только по России.