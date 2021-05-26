МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Соцсеть Instagram (принадлежит Facebook) начала глобальный запуск функции, которая позволит скрывать отметки "нравится" под постами в ленте, сообщили в компании.

"С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать: скрывать ли счетчик отметок "нравится" под своими постами в Instagram или нет, скрывать ли от себя количество отметок "нравится" под постами из ленты новостей", — говорится в сообщении.

Ранее социальная сеть тестировала данную функцию в нескольких странах. Внедрение новых возможностей, как отмечается — это результат месяцев тестирований и анализа полученной во время них обратной связи.

"Возможность скрыть счетчик отметок "нравится" для более чем одного миллиарда пользователей по всему миру — это шаг вперед для Instagram. Хотя в некоторых странах такая возможность была доступна уже некоторое время, большинство пользователей не могли скрывать отметки "нравится" до сегодняшнего дня", — добавили в сообщении.

По сообщению, во время тестирования Instagram убедился в том, что скрытие счетчика отметок "нравится" помогает некоторым пользователям снизить ощущаемое социальное давление, в то время как другие жалеют, что не могут следить за тем, что популярно.