МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 21.38 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Франции и Великобритании.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (61%). Также поступают жалобы на сбои при авторизации (19%) и на работу веб-сайта (19%).

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.