С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Российский экспортный центр и китайский гигант интернет-торговли Alibaba заключили меморандум о сотрудничестве и договорились совместно продвигать экспортную повестку среди российского бизнеса, сообщила РИА Новости глава РЭЦ Вероника Никишина.

"Второго июня в рамках ПМЭФ-2021 РЭЦ и Alibaba.com заключили меморандум о сотрудничестве и договорились совместно продвигать экспортную повестку среди российского бизнеса, проводить регулярные тренинги, вебинары и другие обучающие мероприятия, а также совместно проводить специализированные онлайн-мероприятия для продвижения российских товаров среди пользователей площадок Alibaba.com", — рассказала Никишина.

По ее словам, первым таким мероприятием станет онлайн-выставка российских товаров и услуг "Russian On-Line Trade Show", запланированная на октябрь 2021 года. В выставке примет участие более 300 российских поставщиков, зарегистрированных на платформе. Глава РЭЦ отметила, что такие мероприятия на Alibaba.com позволяют привлечь дополнительный трафик и покупателей на страницы поставщиков. ВЭБ и "Почта России" договорились о модернизации главпочтампов

"На сегодняшний день электронные площадки — это эффективный и доступный способ развивать экспортное направление, учитывая значительное сокращение оффлайновых деловых миссий и выставок. Однако мы понимаем, что широкие возможности интернет-торговли повышают конкуренцию, с которой вынуждены сталкиваться российские поставщики на мировом рынке. В этих условиях РЭЦ нацелен на сотрудничество с самыми сильными глобальными игроками, такими как платформа Alibaba.com, чтобы российские компании могли легче и быстрее рассказать о своём продукте и привлечь внимание к конкурентоспособным товарам из России", — заключила Никишина.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.