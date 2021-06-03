МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Злоумышленники вернули в свой арсенал старую популярную схему для кражи денег с банковских карт россиян. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на ряд банков.

Преступники вновь стали пользоваться схемой с подбором номера и срока действия банковской карты.

В частности, мошенники проверяют реальность карты в обычном интернет-магазине. После этого они выводят с нее средства мелкими суммами через фальшивые сайты. Депутат Госдумы предложил лишить пенсии одну из категорий россиян

В "Лаборатории Касперского" изданию заявили, что, зная номер карты и фамилию владельца, преступники хотят вычислить код CVV, а также срок действия "пластика".

Как заявил главный эксперт компании Сергей Голованов, злоумышленники открывают сайты большого количества интернет-магазинов, где вводят доступную информацию о владельце карты и пробуют подобрать код от 000 до 999. После этого — совершают покупку.

В свою очередь ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" ИТ-компании КРОК Александр Черныхов пояснил, что эти схемы были распространены еще пять-десять лет назад. Их использование сошло на нет из-за внедрения российскими банками специализированных систем отслеживания и противодействия мошенничеству.

При этом технический директор RuSIEM Антон Фишман добавил, что некоторые платежи, например, регулярно повторяющиеся, никогда не предполагают передачи CVC/CVV-кодов.